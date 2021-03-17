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Врачи из Пензы выехали в Рязань для принятия решения о транспортировке пострадавших в ДТП

12:39 | 17.03.2021 | Медицина

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Пенза, 17 марта 2021. PenzaNews. Бригада медицинских работников под руководством главного врача пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Дмитрием Зиновьевым выехала в Рязань для рассмотрения вопроса о транспортировке граждан, пострадавших при опрокидывании рейсового автобуса «Москва — Пенза» на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Врачи из Пензы выехали в Рязань для принятия решения о транспортировке пострадавших в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Бригада пензенских медиков во главе с главным врачом шестой городской больницы Дмитрием Зиновьевым выехала в Рязань для осмотра пострадавших в ДТП и принятия решения об их транспортировке в наши учреждения здравоохранения», — написал глава региона в Instagram.

Он добавил, что помощь понадобилась шестерым пассажирам.

«Все они находятся в рязанской областной больнице. Двое в реанимации», — уточнил Иван Белозерцев.

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