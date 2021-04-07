В Пензенскую область поступило еще 4,2 тыс. доз вакцины «Спутник V» Медицина

Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. Еще 4,2 тыс. доз вакцины против коронавируса «Спутник V» поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Записаться на вакцинацию можно через единый портал государственных услуг Российской Федерации, что даст возможность получить документ, официально подтверждающий статус вакцинируемого. По данным на 7 апреля 2021 года от жителей региона поступило более 32 тыс. заявок на вакцинацию», — сказано в пресс-релизе.

По словам начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галины Рожковой, всего в регион с начала кампании по вакцинации населения против коронавируса поступило более 80 тыс. доз препарата.

«На сегодняшний день привиты 68 тыс. 523 человека, поставили оба компонента 40 тыс. 253 жителя области», — уточнила она.