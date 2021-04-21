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Пензу посетил представитель фонда «Круг добра»

09:16 | 21.04.2021 | Медицина

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Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Представитель фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), «Круг добра» Александр Чистый посетил Пензу с рабочим визитом.

Пензу посетил представитель фонда «Круг добра»

Фото: Health.pnzreg.ru

Он встретился с руководителями медицинских организаций, главными внештатными детскими специалистами по отдельным профилям и сотрудниками Минздрава Пензенской области, отвечающими за лекарственное обеспечение.

Александр Чистый проинформировал о деятельности фонда «Круг добра» и ответил на вопросы.

Отдельно он остановился теме подготовки заявок на лекарственное обеспечение, отметив при этом, что Пензенская область представляет пакет документов в полном объеме и на высоком уровне.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, в рамках взаимодействия с фондом «Круг добра» шестеро детей обеспечены дорогостоящими лекарствами, в том числе незарегистрированными на территории России.

Всего в регионе проживают 46 детей с орфанными заболеваниями, которые нуждаются в лечении. Еще восемь детей страдают редкими заболеваниями, которые не включены в утвержденный перечень; они также нуждаются в дорогостоящем лечении.

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