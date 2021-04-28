Мельниченко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником Медицина

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в драматическом театре имени А.В. Луначарского в среду, 28 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодняшний праздник посвящен всем, кто связан с хорошей, доброй, нужной для людей профессией. Это врачи, фельдшеры, диспетчеры, водители — все те, без кого невозможно оказать полноценную скорую медицинскую помощь. Вы спасаете огромное количество людских жизней», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что сотрудники скорой помощи проявили героизм в период пандемии коронавируса.

«Хочу выразить вам огромную благодарность», — добавил Олег Мельниченко.

В продолжение мероприятия врио губернатора вручил благодарности и почетные грамоты.

Кроме того, он передал ключи от служебной квартиры врачу Алексею Новикову и его супруге, сообщает пресс-служба облправительства.