В Пензенскую область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» Медицина

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной специалистами ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, поступила в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Количество вакцины составляет 3 тыс. 240 доз», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что также в Пензенскую область доставлено 1 тыс. 56 доз вакцины «Спутник V», которая используется на территории субъекта федерации с начала прививочной кампании.

«Всего на данный момент в регион поступило 119 тыс. 453 дозы «Спутник V» («Гам-ковид-вак), 780 доз вакцины «КовиВак» и 3 тыс. 240 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Первую аппликацию получили 105 тыс. 94 человека, завершили вакцинацию полностью 65 тыс. 376 жителей региона», — сказано в пресс-релизе.