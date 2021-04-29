EN
17:25:26 Четверг, 29 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенскую область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

16:30 | 29.04.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной специалистами ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, поступила в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Количество вакцины составляет 3 тыс. 240 доз», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что также в Пензенскую область доставлено 1 тыс. 56 доз вакцины «Спутник V», которая используется на территории субъекта федерации с начала прививочной кампании.

«Всего на данный момент в регион поступило 119 тыс. 453 дозы «Спутник V» («Гам-ковид-вак), 780 доз вакцины «КовиВак» и 3 тыс. 240 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Первую аппликацию получили 105 тыс. 94 человека, завершили вакцинацию полностью 65 тыс. 376 жителей региона», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
Средний размер пенсии по линии ПФР в Пензенской области составляет 14 тыс. 550 рублей В Пензенской области более 300 человек получили по 10 тыс. рублей ко Дню Победы
Объявлен конкурс «Лучший молодой предприниматель Пензенской области» В банковском секторе Пензенской области в I квартале выявлено 42 поддельные банкноты
В Пензенской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом Выбрана эмблема XIII всероссийских летних сельских спортивных игр
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама