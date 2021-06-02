В Пензенской области в 2020 году от COVID-19 умерли 34 работника лечебно-профилактических организаций — Роспотребнадзор Медицина

Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. 34 работника лечебно-профилактических организаций (ЛПО) скончались от COVID-19 в Пензенской области в 2020 году, при этом на конец года были признаны связанными с профессией 16 случаев. Об этом говорится в материалах регионального управления Роспотребнадзора к государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году».

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«С учетом регистрации профессионально обусловленных заражений и заносов в медицинские учреждения персонал медицинских организаций явился одним из наиболее значимых контингентов риска по COVID-19; рассчитанный на конец года показатель заболеваемости персонала ЛПО составил 3861,1 на 100 тыс. контингента. Зарегистрировано 34 случая летального исхода работников ЛПО от COVID-19, из них на конец года признано связанным с профессией 16 случаев», — сказано в материалах управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В них уточняется, что первый случай новой коронавирусной инфекции был зарегистрирован в регионе 17 марта 2020 года, по состоянию на 31 декабря их было зафиксировано 26 тыс. 48, показатель заболеваемости составил 1995,2 на 100 тыс. населения.

Из представленных материалов также следует, что в 2020 году в возрастной структуре заболевших в регионе превалировали люди 50–64 лет, их доля составила 31,4%; а по показателю заболеваемости лидировали лица 65 лет и старше (3408,8 на 100 тыс.).

«В социальной структуре заболевших пенсионеры [составили] 33,8%, служащие — 7,5%, рабочие — 5,8%, учащие и воспитанники — 6,2%, персонал медицинских организаций — 2,7%, представители силовых структур — 0,2%, студенты вузов — 0,5%, другие социально-профессиональные группы — 43,3%», — отмечается в тексте.