В Пензенской области за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. 78 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 21 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 18 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 48 тыс. 601 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 296.

Умерли 906 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 281 тыс. 309 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 262 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 850 тыс. 659 пациентов, из них 10 тыс. 954 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 128 тыс. 445, за сутки зарегистрировано 453 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

