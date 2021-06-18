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Полный курс вакцинации от коронавируса прошли менее 10% жителей Пензенской области

14:47 | 18.06.2021 | Медицина

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Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Менее 10% жителей Пензенской области прошли полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли менее 10% жителей Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К сожалению, низкий уровень привитости населения — закончена вакцинация всего 9,89% жителей на сегодняшний момент — не позволяет в настоящее время говорить о регулировании заболеваемости средствами иммуннопрофилактики», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве Пензенской области в пятницу, 18 июня.

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Михаил Перекусихин подчеркнул, что процесс иммунизации идет недостаточными темпами.

«Отмечается низкий охват работников медицинских организаций, это всего 8,5% в структуре привитых; персонала образовательных организаций — 3% в структуре», — констатировал руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Вышеуказанное обстоятельство определяет необходимость усиления неспецифической профилактики ковида с введением дополнительных ограничительных мероприятий, которые в ближайшее время будут обсуждаться на штабе при правительстве области», — добавил он.

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