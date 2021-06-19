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В селе Булычево завершен монтаж модульного ФАПа

11:44 | 19.06.2021 | Медицина

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Пенза, 19 июня 2021. PenzaNews. Монтаж модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта завершен в селе Булычево Иссинского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В селе Булычево завершен монтаж модульного ФАПа

Фото: Health.pnzreg.ru

«В настоящее время ведутся работы по поставке мебели и медицинского оборудования, а также по прокладке и подключению инженерных сетей и коммуникаций», — сказано в тексте.

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В нем добавляется, что вскоре будет начато благоустройство прилегающей территории.

Из сообщения следует, что новый медицинский объект возведен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области».

Согласно данным портала госзакупок, контракт на поставку и монтаж модульного ФАПа в селе Булычево заключен государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Иссинская участковая больница» 18 мая. Его цена составила 2 млн. 925 тыс. рублей. Поставщик — индивидуальный предприниматель из Башкирии Эдуард Якупов.

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