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В Пензенской области зафиксирован рост числа вызовов скорой помощи

10:39 | 21.06.2021 | Медицина

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Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Рост числа вызовов скорой помощи и количества госпитализируемых больных зафиксирован в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев, характеризуя текущую ситуацию с распространением коронавируса в ходе совещания, состоявшегося утром в понедельник, 21 июня.

В Пензенской области зафиксирован рост числа вызовов скорой помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За сегодняшние сутки количество вызовов скорой помощи выросло еще на сотню: уже 1,5 тыс. с лишним вызовов скорой помощи. За сутки госпитализированы 146 больных, это в два раза больше, чем в прошлое воскресенье. В настоящий момент количество [инфекционных] коек в области — 1 тыс. 955, это очень большое количество. Из поступивших больных 70 находятся в реанимации, из них 52 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сегодня за сутки погибли 11 человек», — сказал он.

Вячеслав Космачев предложил чиновникам использовать эту статистику в работе с населением.

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