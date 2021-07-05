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В Пензенской области ежедневно прививают от коронавируса более 5 тыс. человек

10:02 | 05.07.2021 | Медицина

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Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Более 5 тыс. человек в сутки в среднем проходят вакцинацию от коронавируса в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

В Пензенской области ежедневно прививают от коронавируса более 5 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Хочу сказать, что за последние две недели у нас количество людей, желающих сделать прививку, увеличилось, и на сегодняшний день мы, в общем-то, прививаем в среднем где-то по 5 тыс. с небольшим человек за сутки. Это такой, я бы сказал, неплохой темп вакцинации», — отметил Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 5 июля.

Он обратил внимание глав администраций городов и районов области на то, что необходимо создать все условия для того, чтобы вакцинация была доступна.

«Успех любой кампании по вакцинации состоит прежде всего в чем? В том, что люди, во-первых, должны знать, понимать, для чего нужно вакцинироваться; во-вторых, иметь доступ к вакцине», — сказал глава региона.

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