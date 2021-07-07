В Пензенской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли 149,5 тыс. человек Медицина

Пенза, 7 июля 2021. PenzaNews. 149 тыс. 520 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса в Пензенской области; 218 тыс. 85 получили первый компонент вакцины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Сейчас жителей области прививают двумя видами вакцин. Самая распространенная — «Спутник V», первая зарегистрированная вакцина против COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Также имеется «ЭпиВакКорона» государственного научного центра «Вектор», — уточняется в пресс-релизе.

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В нем отмечается, что темпы вакцинации за последние две недели выросли в регионе в полтора раза.

Как отметил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, «эти темпы сбавлять ни в коем случае нельзя».

«В выходные мы ожидаем один из самых крупных траншей вакцины «Спутник V» в количестве 29 тыс. комплектов», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе брифинга, состоявшегося 18 июня, врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев заявил, что в регионе для создания иммунной прослойки необходимо привить от новой коронавирусной инфекции 636 тыс. человек.