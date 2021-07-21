На поддержку пензенского здравоохранения направят более 525 млн. рублей Медицина

Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Правительство России направит на поддержку системы здравоохранения Пензенской области 525 млн. 375,9 тыс. рублей.

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Всего российские регионы и город Байконур получат на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, более 85 млрд. рублей.

Распределение денежных средств утверждено распоряжением правительства РФ №1997-р от 20 июля.

«Такая поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идет в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 млрд. рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства России.

В нем добавляется, что Минздраву РФ поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.