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На поддержку пензенского здравоохранения направят более 525 млн. рублей

09:20 | 21.07.2021 | Медицина

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Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Правительство России направит на поддержку системы здравоохранения Пензенской области 525 млн. 375,9 тыс. рублей.

На поддержку пензенского здравоохранения направят более 525 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего российские регионы и город Байконур получат на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, более 85 млрд. рублей.

Распределение денежных средств утверждено распоряжением правительства РФ №1997-р от 20 июля.

«Такая поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идет в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 млрд. рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства России.

В нем добавляется, что Минздраву РФ поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

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