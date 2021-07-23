В Пензенскую область поступило 12 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» Медицина

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. 12 тыс. комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Уже сегодня препарат начнут распределять по медицинским организациям. Транспортировку по районам области начнут осуществлять с завтрашнего дня», — поясняется в тексте.

В нем напоминается, что в регионе действует 74 пункта вакцинации, в том числе в торговых центрах «Леруа Мерлен», «Терновский куст», «Коллаж», «СаниМарт», «Горизонт» и «Высшая лига».

«На следующей неделе для удобства жителей микрорайона Дальнее Арбеково планируется открытие нового пункта вакцинации в торговом центре «Весна», — добавляется в сообщении.