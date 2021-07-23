EN
15:43:30 Пятница, 23 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенскую область поступило 12 тыс. комплектов вакцины «Спутник V»

10:59 | 23.07.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. 12 тыс. комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступило 12 тыс. комплектов вакцины «Спутник V». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уже сегодня препарат начнут распределять по медицинским организациям. Транспортировку по районам области начнут осуществлять с завтрашнего дня», — поясняется в тексте.

В нем напоминается, что в регионе действует 74 пункта вакцинации, в том числе в торговых центрах «Леруа Мерлен», «Терновский куст», «Коллаж», «СаниМарт», «Горизонт» и «Высшая лига».

«На следующей неделе для удобства жителей микрорайона Дальнее Арбеково планируется открытие нового пункта вакцинации в торговом центре «Весна», — добавляется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе начали готовиться к областному августовскому педагогическому форуму В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом
Михаил Дралин выйдет на старт в ходе третьего этапа Российской серии кольцевых гонок Вратарь Игорь Устинский пополнил состав пензенского «Дизеля»
В Пензенской области первый компонент вакцины от COVID-19 получили почти 270 тыс. человек Пензенец подозревается в краже медных кабелей из колодцев на улице Индустриальной
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама