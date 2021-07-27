Акция «Тест на ВИЧ: экспедиция-2021» пройдет в Каменке, Заречном и Пензе Медицина

Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Акция «Тест на ВИЧ: экспедиция-2021» пройдет в трех городах Пензенской области — Каменке, Заречном и Пензе — 1 и 2 августа.

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Регион включен в маршрут автопробега мобильных пунктов тестирования, который стартовал в Санкт-Петербурге 1 июня и завершится в Хабаровске 1 ноября.

Акция, помимо тестирования на ВИЧ, предусматривает проведение информационно-просветительских семинаров для медицинских работников и родителей старшеклассников, а также взаимодействие с НКО и представителями СМИ с целью привлечения внимания к вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа.

Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты просто и доступно расскажут о заболевании, помогут оценить персональные риски и напомнят о действенных мерах защиты, сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.