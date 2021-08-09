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На базе обсерватора в Леонидовке развернуты койки для долечивания пациентов с коронавирусом

14:29 | 09.08.2021 | Медицина

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Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. 30 инфекционных коек для долечивания пациентов с коронавирусом развернуто на базе действующего в селе Леонидовка обсерватора, являющегося подразделением пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

На базе обсерватора в Леонидовке развернуты койки для долечивания пациентов с коронавирусом

Фото: Health.pnzreg.ru

«Ситуация по развитию заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Пензенской области остается напряженной. По словам специалистов, штамм COVID-19 постоянно мутирует; сейчас циркулирует более агрессивный вирус, который вызывает прогрессирование процесса поражения легких гораздо быстрее, чем это было раньше», — отмечается в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что в обсерваторе имеются кислородные концентраторы, аппараты для проведения ЭКГ, пульсоксиметры и необходимые лекарственные препараты, а питание доставляется из пищеблока областного клинического центра СВМП.

«Отделение располагается в лесном массиве. Свежий воздух и спокойная обстановка будут положительно сказываться на состоянии больных и способствовать быстрому выздоровлению», — добавляется в тексте.

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По словам заместителя главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Джамили Курмаевой, в последнее время увеличилось число больных с тяжелыми формами, особенно среди лиц молодого возраста.

«Тяжелые больные, которые не нуждаются в интенсивном лечении, но еще не могут быть выписаны домой и требуют продолжения терапии также в красной зоне и наблюдения врача, будут переводиться из ковидного госпиталя пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, расположенного на улице Красной, в это отделение долечивания. Речь идет о стабильных пациентах с положительной динамикой на фоне лечения», — пояснила она.

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