EN
22:40:24 Понедельник, 9 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом

12:04 | 09.08.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. 241 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 93 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 9 августа, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 58 тыс. 315 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 850.

Умерли 1 тыс. 793 человека. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов.

В России зафиксировано 6 млн. 469 тыс. 910 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 22 тыс. 160 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 769 тыс. 981 пациент, из них 14 тыс. 474 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 165 тыс. 650, за сутки зарегистрировано 769 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Начаты работы по реконструкции крыши здания архива на улице Володарского в Пензе Никита Романов вошел в число финалистов фестиваля стрит-арта «ФормART»
Обновлен модельный центр допобразования детей в Пензенской области Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке коллекционного значка
Подозреваемые в краже 200 тыс. рублей у пензенских пенсионеров задержаны в другом регионе За три дня на пензенских дорогах задержаны 55 нетрезвых водителей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама