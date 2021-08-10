В Пензе впервые проведена операция на щитовидной железе с применением нейровизуализации Медицина

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Бригада хирургов пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в составе Виктора Угарова, Андрея Петрунина, Александра Алленова, Александра Аскалина и Григория Щербакова при участии московских коллег впервые в регионе провела операцию на щитовидной железе с применением нейровизуализационной методики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«До настоящего момента в повседневной практике операции проводились под местной анестезией для сохранения голосового контакта с пациентом. Во время манипуляции в опасной зоне оперируемого просили произнести громкий звук, например, назвать число «33». В случае появления осиплости голоса хирург менял положение инструмента», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что стремление специалистов найти способ предотвратить повреждение возвратного гортанного нерва привело к внедрению интраоперационного электрофизиологического исследования функции голосовых нервов в качестве дополнения к стандарту их визуальной идентификации.

«Суть внедренной методики в том, что во время операции используется стимуляция зоны предполагаемого расположения возвратного гортанного нерва и регистрируется ответный импульс с данной зоны с помощью специального датчика. При попадании в зону стимуляции возвратного гортанного нерва изменяется характеристика ответного сигнала, по которому можно судить о расстоянии до нерва в миллиметрах», — поясняется в сообщении.

В тексте добавляется, что, согласно данным международной статистики, при использовании нейромониторинга снижение риска паралича возвратного гортанного нерва оценивается в 87%.