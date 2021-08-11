Автопарк больниц в районах Пензенской области пополнили 12 новых автомобилей Медицина

Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Двенадцать новых автомобилей «УАЗ» поступили в распоряжение больниц, расположенных в районах Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

По информации пресс-службы регионального правительства, они приобретены по программе модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой в 2021–2025 годах предусмотрена закупка 144 единиц автотранспорта. Первые 13 машин поступили в январе, в октябре текущего года в медицинские организации планируется передать еще семь.

На этот раз новые автомобили пополнили автопарк кузнецкой и нижнеломовской межрайонных больниц, башмаковской, колышлейской, никольской и пензенской районных, а также бековской, вадинской, наровчатской и пачелмской участковых. При этом для пензенской райбольницы приобретено две машины.

Согласно данным портала госзакупок, соответствующие контракты были заключены учреждениями здравоохранения в мае.

Источником финансирования во всех случаях являются средства федерального и регионального бюджетов.