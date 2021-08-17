На форуме «InnoMed-2021» будет представлено более 110 инновационных разработок Медицина

Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. 34 предприятия представят более 110 инновационных разработок на международной выставке проектов и достижений в рамках всероссийского форума в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed-2021», который пройдет в Пензе на базе технопарка высоких технологий «Рамеев» 26 и 27 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпрома Пензенской области.

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«В этом году основной темой форума станет ортопедия, актуальность которой продиктована быстрым развитием технологий в данной отрасли и ее востребованностью во всем мире», — напоминается в тексте.

В нем уточняется, что программа «InnoMed-2021» предусматривает проведение десяти секций, круглых столов, конференций, семинаров и питч-сессий.

«В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на входных группах технопарка «Рамеев» будут установлены инновационные дезинфицирующие туннели, предназначенные для массовой поточной обработки участников мероприятия; тепловизоры, сканирующие интенсивный поток людей, цветом выделяя на экране тех, чья температура выходит за рамки установленного порога», — отмечается в сообщении.