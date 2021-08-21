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В Кузнецк поступил УЗИ-сканер для центра амбулаторной онкопомощи

11:18 | 21.08.2021 | Медицина

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Кузнецк, 21 августа 2021. PenzaNews. Ультразвуковой сканер DC-70Ехр с комплектом датчиков — конвексным, ректовагинальным и линейным — поступил в кузнецкую межрайонную больницу для оснащения будущего центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), открытие которого запланировано на 2021 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

В Кузнецк поступил УЗИ-сканер для центра амбулаторной онкопомощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ультразвуковой сканер необходим для исследования органов брюшной полости, мочевыделительной системы, поверхностных органов, сосудистой системы брахиоцефальных артерий, сосудов верхних и нижних конечностей, плевральных полостей и так далее. Применение в аппарате передовых технологий обеспечивает максимальную четкость изображения, что помогает легко выявлять отклонения у пациентов со сложными в техническом отношении диагнозами, улучшает производительность», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что денежные средства в размере 5 млн. 235 тыс. 300 рублей на приобретение современного диагностического оборудования были выделены из средств областного бюджета.

В сообщении напоминается, что ЦАОП в Кузнецке станет третьей площадкой, открытой в регионе для раннего выявления злокачественных новообразований на амбулаторном этапе.

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