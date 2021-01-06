Центр амбулаторной онкопомощи планируется открыть в Кузнецке в 2021 году Медицина

Кузнецк, 6 января 2021. PenzaNews. Центр амбулаторной онкологической помощи планируется открыть в Кузнецке Пензенской области в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

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В нем уточняется, что создание такого центра предусмотрено региональной программой «Борьба с онкологическими заболеваниями в Пензенской области».

«Будет закуплено современное тяжелое медицинское оборудование, куда входят рентгеновский диагностический телеуправляемый комплекс на три рабочих места, маммограф, видеогастроскоп, ультразвуковой сканер, а также компьютерный томограф», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что разместить центр амбулаторной онкологической помощи в зданиях имеющихся поликлиник не представляется возможным.

«Назрела необходимость построить новый медицинский объект, отвечающий современным нормам и требованиям СанПиН и приказам Минздрава РФ», — сказано в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» планируется построить новое здание взрослой поликлиники на улице Свердлова в Кузнецке. Стоимость возведения объекта оценивается в 1 млрд. рублей. Строительство намечено на 2023–2025 годы.