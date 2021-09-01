Валентина Матвиенко отметила важность строительства новых корпусов онкодиспансера в Пензе
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Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Пензу ознакомилась с планами по развитию онкологической службы и отметила важность строительства новых корпусов областного онкодиспансера — лабораторно-диагностического, а также хирургического.
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Информируя спикера верхней палаты российского парламента о текущем положении дел, временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подчеркнул, что борьба с онкозаболеваниями является одним из важнейших направлений работы системы здравоохранения региона.
Он сообщил об уже предпринятых шагах, в частности, о проведенной подготовительной работе, которая позволит в ближайшей перспективе приступить к возведению лабораторно-диагностического корпуса.
Кроме того, врио губернатора обратил внимание на необходимость расширения хирургических мощностей.
Это подтвердил и главврач онкодиспансера Вячеслав Гудошников. По его словам, сейчас на базе учреждения проводится 6 тыс. операций в год, что приводит к перегруженности.
Он уточнил, что в новом корпусе планируется предусмотреть 312 хирургических коек, отделения детской онкологии и реабилитации больных.
Помимо этого, была затронута тема создания в Пензе центра позитронно-эмиссионной томографии.
Как отметил Олег Мельниченко, региону необходим не только сам аппарат ПЭТ/КТ, но и циклотрон для производства изотопов, а также система лабораторного контроля.
В свою очередь председатель Совета Федерации поинтересовалась динамикой онкозаболеваемости в Пензенской области, кадровым потенциалом и уровнем зарплат медработников.
Подводя итог, Валентина Матвиенко заявила, что приветствует стремление Олега Мельниченко улучшить работу онкослужбы в регионе.
По ее словам, необходимо постараться сдать лабораторно-диагностический корпус в будущем году.
«И, конечно, поддерживаю строительство хирургического корпуса. [...] Это не придуманная какая-то «хотелка», это необходимость для Пензенской области», — сказала она.
Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что здравоохранение должно соответствовать вызовам времени и помогать спасать жизни людей.