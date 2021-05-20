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Мельниченко и Патрикеев обсудили реализацию меморандума о создании ПЭТ/КТ-центра в Пензе

12:56 | 20.05.2021 | Медицина

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Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с генеральным директором «Швабе» Алексеем Патрикеевым и другими представителями холдинга вопросы, связанные с реализацией меморандума о намерениях по созданию ПЭТ/КТ-центра в Пензе на условиях государственно-частного партнерства.

Мельниченко и Патрикеев обсудили реализацию меморандума о создании ПЭТ/КТ-центра в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Сейчас такие исследования проводятся в Тамбове, а для жителей нашего региона это не очень удобно. Хотелось бы развернуть подобные возможности на территории Пензенской области», — отметил Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи, состоявшейся в правительстве региона в четверг, 20 мая.

Он добавил, что были внимательно изучены все представленные расчеты и оценены существующие риски.

«Нам надо обсудить возможность снижения стоимости объекта, дополнительно проанализировать тариф на одну процедуру», — сказал врио губернатора.

В свою очередь Алексей Патрикеев поблагодарил Олега Мельниченко за предоставленную возможность обозначить свое видение реализации данного проекта.

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По информации пресс-службы регионального правительства, наряду с вопросом создания ПЭТ/КТ-центра стороны затронули темы строительства на территории онкодиспансера лабораторно-диагностического комплекса и поставки в Пензенскую область специализированных машин скорой помощи и медицинского оборудования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июня 2019 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был подписан трехсторонний меморандум между правительством Пензенской области, холдингом «Швабе» и компанией «Нацпромлизинг». Стороны договорились о создании ПЭТ/КТ-центра на базе ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».

10 июня того же года Иван Белозерцев, занимавший на тот момент пост губернатора Пензенской области, сообщил, что стоимость строительства ПЭТ/КТ-центра составит более 1 млрд. рублей, а в августе пресс-служба регионального правительства распространила информацию о том, что оборудование уже закуплено и находится в Москве.

В декабре 2020 года Иван Белозерцев заявил, что подготовка к созданию в Пензе ПЭТ/КТ-центра находится в активной фазе, при этом сроки ввода объекта в эксплуатацию он не обозначил.

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