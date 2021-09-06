В пензенский центр СВМП трудоустроены 14 молодых врачей Медицина

Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Четырнадцать молодых врачей трудоустроены в пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

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«Когда в прошлом году на просьбу медицинских учреждений о привлечении кадров откликнулись учебные заведения, на помощь в центр спецвидов пришли более 10 ординаторов медицинского института ПГУ и Пензенского института усовершенствования врачей. Они были приняты на должности врачей-стажеров. По завершении учебы в сентябре 2021 года все молодые специалисты решили трудоустроиться на постоянной основе в пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и встать на борьбу с новой коронавирусной инфекцией», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что штат пензенского областного центра СВМП пополнили шесть реаниматологов, пять инфекционистов, два рентгенолога и один дерматовенеролог.