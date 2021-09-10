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В Пензенской области стартовала прививочная кампания против гриппа

10:26 | 10.09.2021 | Медицина

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Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Прививочная кампания против гриппа стартовала на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенский регион поступили антигриппозные вакцины: «Ультрикс Квадри» в количестве 71 тыс. 300 доз, «Совигрипп» — 264 тыс. 900», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в этом году вакцина против гриппа изменилась, поскольку учтено два новых штамма, которые ранее не циркулировали в популяции.

«На этот сезон для стран Северного полушария ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения] рекомендовала использовать в противогриппозной вакцине комбинацию штаммов: в трехвалентной вакцине два варианта штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) и штамм В (Washington/02/2019), штамм В (Phuket/3073/2013) в четырехвалентной вакцине», — сказано в сообщении.

Из него следует, что в предыдущем сезоне для вакцинации «северян» использовались те же штаммы группы В, но другие А-штаммы — Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09 и Hong Kong/2671/2019 (H3N2).

«Оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. Сделать прививку от гриппа необходимо как минимум 60% взрослых и детей и 75% людей в группах риска. При этом следует привиться и против коронавируса; и важно учесть, что разница между введениями препаратов составляет не меньше месяца. Если же срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19», — поясняется в тексте.

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