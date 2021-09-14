В больнице Нижнего Ломова отремонтированы помещения третьего этажа стационара Медицина

Нижний Ломов, 14 сентября 2021. PenzaNews. Капитальный ремонт помещений третьего этажа стационарного корпуса нижнеломовской межрайонной больницы Пензенской области завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В ходе масштабной реконструкции заменены системы водоснабжения и отопления, проведены внутренние отделочные работы. Для больницы закуплена новая мебель, позволяющая сделать пребывание пациентов в условиях стационара более комфортным», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что для обеспечения непрерывного лечебного процесса ремонт проводился поэтапно, отделение не закрывалось.

«На ремонт и обновление материально-технической базы здания финансовые средства в размере порядка 5 млн. рублей выделены на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов», — сказано в сообщении.

В нем поясняется, что работы проведены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы», предусматривающей капитальный ремонт 69 объектов здравоохранения.

По словам главного врача нижнеломовской межрайонной больницы Вадима Аббакумова, удалось сконцентрировать в одном месте первично-сосудистое отделение, которое объединяет койки кардиологического и неврологического профилей.