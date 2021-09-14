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В больнице Нижнего Ломова отремонтированы помещения третьего этажа стационара

09:55 | 14.09.2021 | Медицина

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Нижний Ломов, 14 сентября 2021. PenzaNews. Капитальный ремонт помещений третьего этажа стационарного корпуса нижнеломовской межрайонной больницы Пензенской области завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В больнице Нижнего Ломова отремонтированы помещения третьего этажа стационара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе масштабной реконструкции заменены системы водоснабжения и отопления, проведены внутренние отделочные работы. Для больницы закуплена новая мебель, позволяющая сделать пребывание пациентов в условиях стационара более комфортным», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что для обеспечения непрерывного лечебного процесса ремонт проводился поэтапно, отделение не закрывалось.

«На ремонт и обновление материально-технической базы здания финансовые средства в размере порядка 5 млн. рублей выделены на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов», — сказано в сообщении.

В нем поясняется, что работы проведены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы», предусматривающей капитальный ремонт 69 объектов здравоохранения.

По словам главного врача нижнеломовской межрайонной больницы Вадима Аббакумова, удалось сконцентрировать в одном месте первично-сосудистое отделение, которое объединяет койки кардиологического и неврологического профилей.

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