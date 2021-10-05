В Пензе выделили отдельные амбулатории для повторного приема пациентов с коронавирусом Медицина

Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. Администрация ГБУЗ «Городская поликлиника» приняла решение выделить четыре амбулатории — на улицах Ново-Казанской, Богданова, Ладожской и Островского в Пензе — для повторного приема пациентов не старше 60 лет с коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

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«Решение принято администрацией городской поликлиники в целях разграничения потоков пациентов на амбулаторном этапе», — отмечается в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что прием будет осуществляться по записи через контакт-центр.

«То есть пациент не старше 60 лет с легким течением заболевания новой коронавирусной инфекцией, находящийся на амбулаторном лечении, при удовлетворительном самочувствии может посетить самостоятельно, не дожидаясь врача дома, амбулаторию, где ему продлят или закроют листок временной нетрудоспособности, скорректируют лечение, проведут лабораторное исследование», — поясняется в сообщении.

В тексте подчеркивается, что пациенты, обратившиеся в эти амбулатории самостоятельно для проведения первичного осмотра, обслуживаться не будут.