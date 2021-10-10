В больницу №6 поступил цифровой телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс Медицина

Пенза, 10 октября 2021. PenzaNews. Цифровой телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс «Ренекс» стоимостью более 17,9 млн. рублей поступил в рентгенологическое отделение имени В.В. Милешина пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина взамен устаревшего оборудования, проработавшего более 20 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новый комплекс имеет три рабочих места, оснащен плоской цифровой панелью, дает возможность делать рентгеноскопию, рентгенографию и томографию на одном рабочем месте и единовременно при вертикальном, горизонтальном или наклонном положении пациента. Немаловажная особенность — это возможность передачи снимка по Wi-Fi на компьютер врача сразу же после завершения исследования», — сказано в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что для нового аппарата не требуется дополнительной установки для оцифровки снимка, картриджей и прочих расходных материалов.

«При необходимости снимок можно распечатать на принтере, который входит в комплект установки», — добавляется в сообщении.

В тексте поясняется, что в основном оборудование намечено использовать для обследования травматологических пациентов с целью динамического наблюдения.

«Также врачами планируется проводить рентгеноскопическую диагностику с контрастом и без пациентам хирургического, урологического и терапевтического профилей», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что аппарат в ближайшее время будет введен в эксплуатацию, все сотрудники уже прошли обучение.