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Справки из частных клиник не являются основанием для медотвода от вакцинации против COVID-19 — пензенский Минздрав

18:30 | 19.10.2021 | Медицина

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Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Справки из частных клиник не являются документальным основанием для медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минздрава Пензенской области во вторник, 19 октября.

Справки из частных клиник не являются основанием для медотвода от вакцинации против COVID-19 — пензенский Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с участившимися вопросами относительно получения справки о медицинском отводе от прививки против COVID-19 министерство здравоохранения Пензенской области поясняет, что решение о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса может принимать только врачебная комиссия той государственной медицинской организации по месту прикрепления, где наблюдается пациент», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что документом, подтверждающим наличие противопоказаний, является справка, которая может быть выдана только в государственном лечебном учреждении на основании протокола врачебной комиссии.

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«Справки, выдаваемые в негосударственных медицинских структурах, не являются документальным основанием для медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — подчеркивается в сообщении.

В тексте напоминается, что ранее главный государственный санитарный врач по Пензенской области Михаил Перекусихин принял решение о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан.

«В срок до 1 ноября 2021 года должно быть организовано проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 1 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции. При отказе от вакцинации работодателю рекомендуется отстранить работника от работы или перевести его на дистанционку», — отмечается в сообщении.

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