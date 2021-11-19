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В Пензенскую область поступило более 11 тыс. комплектов вакцины «ЭпиВакКорона»

11:26 | 19.11.2021 | Медицина

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Пенза, 19 ноября 2021. PenzaNews. 11 тыс. 160 комплектов двухкомпонентной вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступило более 11 тыс. комплектов вакцины «ЭпиВакКорона». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На следующей неделе вакцина будет доставлена в медицинские организации», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время партия проходит процедуру приемки.

«[Препарат] «ЭпиВакКорона» абсолютно противопоказан при злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях, во время беременности, в период грудного вскармливания, иммунодефиците, а также при тяжелых формах аллергических заболеваний. К временным противопоказаниям относятся острые инфекционные заболевания и хронические заболевания в стадии обострения», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что, по последним данным, первым компонентом вакцин в Пензенской области привиты 705 тыс. 294 человека, полный курс прошли 577 тыс. 923 жителя.

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