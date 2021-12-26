В бюджете Пензенской области на работу санавиации в 2022 году предусмотрено 27 млн. рублей Медицина

Пенза, 26 декабря 2021. PenzaNews. 27 млн. рублей предусмотрено в бюджете Пензенской области на обеспечение работы санитарной авиации в 2022 году.

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По данным министерства здравоохранения Пензенской области, в 2021 году с помощью воздушного судна было эвакуировано 75 жителей региона, из них четверо детей.

«С целью транспортировки пациентов вертолетом в медицинские организации Пензы был выполнен 61 вылет, эвакуировано 65 человек. Авиамедицинская эвакуация осуществлялась и на федеральный, и [на] межрегиональный уровни, всего было транспортировано 10 пациентов. В национальные медицинские исследовательские центры Москвы доставлено четыре пациента, в Нижний Новгород — пять пострадавших и в Казань — один пациент», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область подключилась к реализации приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации» в 2020 году.

Первый полет из Пензы в Москву был выполнен 6 октября, при этом планировалось начать медицинскую эвакуацию воздушным транспортом с июля.