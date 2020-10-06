Работа санавиации возобновлена в Пензенской области Медицина

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Авиакомпания «Скол», центральный офис которой расположен в Калининграде, начала оказывать услуги санавиации в Пензенской области с использованием российского вертолета «Ансат».

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Первый полет из Пензы в Москву выполнен во вторник, 6 октября.

Как сообщил главный врач пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев, в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено, что эвакуация пациентов будет осуществляться из Пензы как в столицу, так и в Нижний Новгород — в федеральные клиники, на базе которых оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь.

«Мы практически еженедельно, даже где-то чаще выезжали в федеральные клиники, транспортировали больных тяжелых для оказания помощи своим санитарным транспортом — автомобилями. Для этого, чтобы доехать до Москвы, где-то уходило больше 10 часов, 12-ти», — сказал он, добавив, что эвакуация пациента вертолетом займет примерно два часа.

Владимир Атякшев обратил внимание на то, что столь ощутимое сокращение времени в пути особенно важно в ситуациях, когда состояние больного может ухудшиться.

«Временной интервал в 2 часа позволит практически безболезненно переносить вот этот процесс транспортировки», — отметил главврач станции скорой помощи.

По его словам, денежные средства на развитие санавиации в Пензенской области в текущем году выделены из бюджетов двух уровней: 11 млн. рублей — из федерального, 4 млн. рублей — из регионального.

Согласно данным портала госзакупок, 25 августа 2020 года ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» в лице главврача Владимира Атякшева и ООО «Авиакомпания «Скол» в лице гендиректора Сергея Шилова заключили контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории России. Его цена составила 12 млн. 960 тыс. рублей, срок действия — по 30 декабря 2020 года. Объем работ, предусмотренный контрактом, составляет 64 летных часа.

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Утверждена стратегия развития санавиации в Пензенской области до 2024 года

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», санавиация функционировала на территории Пензенской области с 1950-х годов, однако в 1980-е она прекратила свое существование.

До настоящего времени медицинская эвакуация осуществлялась с использованием наземного транспорта, воздушные суда для этих целей не были задействованы.

В 2020 году Пензенская область подключилась к реализации приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации», при этом планировалось начать медицинскую эвакуацию воздушным транспортом с июля.



В регионе утверждена стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года.

Документ предусматривает строительство в 2020 году вертолетной площадки при земетчинской районной больнице — учреждении первого уровня, расположенного в непосредственной близости от федеральной трассы М5 «Урал» и на максимальном удалении от областного центра — на расстоянии 200 км.

В качестве учреждения, которое будет обеспечивать проведение санитарно-авиационной эвакуации на территории Пензенской области и ее диспетчеризацию, определена станция скорой медпомощи.