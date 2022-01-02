В Пензенской области за сутки подтверждено 208 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 января 2022. PenzaNews. 208 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 657 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 воскресенья, 2 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 102 тыс. 163 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 84 тыс. 532.

Умерли 4 тыс. 648 человек. За последние сутки зарегистрировано 10 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 537 тыс. 966 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 18 тыс. 233 человек.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 524 тыс. 39 пациентов, из них 26 тыс. 976 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 310 тыс. 518, за сутки зарегистрировано 811 летальных исходов.