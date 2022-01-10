В Пензенской области за новогодние праздники родились 184 ребенка Медицина

Пенза, 10 января 2022. PenzaNews. 184 ребенка появились на свет в учреждениях родовспоможения Пензенской области за новогодние праздники. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона.

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В нем уточняется, что в период с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года родились 94 мальчика и 90 девочек.

«Дети родились здоровыми, почти всех уже выписали из роддомов. Самым первым новым жителем региона стал мальчик, родившийся в стенах пензенского городского родильного дома в 3.55 1 января 2022 года», — сказано в тексте.

«В перинатальном центре пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в этот же день в 11.30 на свет появилась так называемая «королевская двойня»: девочка весом 2700 граммов и мальчик весом 2290 граммов», — добавляется в сообщении.