В Пензенской области за сутки подтверждено 163 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 января 2022. PenzaNews. 163 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 613 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 10 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 103 тыс. 648 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 89 тыс. 853.

Умерли 4 тыс. 727 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 666 тыс. 679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 15 тыс. 830 случаев.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 706 тыс. 802 человека, из них 19 тыс. 890 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 316 тыс. 904, за сутки зарегистрирован 741 летальный исход.