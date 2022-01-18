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В Пензенской области за сутки подтверждено 173 случая заражения коронавирусом

12:38 | 18.01.2022 | Медицина

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Пенза, 18 января 2022. PenzaNews. 173 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 606 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 вторника, 18 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 173 случая заражения коронавирусом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 104 тыс. 961 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 94 тыс. 898.

Умерли 4 тыс. 792 человека. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 865 тыс. 512 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 31 тыс. 252 случая.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 902 тыс. 935 человек, из них 24 тыс. 564 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 322 тыс. 678, за сутки зарегистрировано 688 летальных исходов.

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