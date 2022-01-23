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В Пензенской области за сутки подтверждено 220 случаев заражения коронавирусом

14:33 | 23.01.2022 | Медицина

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Пенза, 23 января 2022. PenzaNews. 220 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 98 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 воскресенья, 23 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 220 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 105 тыс. 980 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 95 тыс. 745.

Умерли 4 тыс. 832 человека. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 11 млн. 108 тыс. 191 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 63 тыс. 205 случаев.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 23 тыс. 622 человека, из них 23 тыс. 45 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 326 тыс. 112, за сутки зарегистрировано 679 летальных исходов.

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