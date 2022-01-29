В Пензенской области за сутки подтверждено 380 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 29 января 2022. PenzaNews. 380 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 69 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 субботы, 29 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 107 тыс. 496 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 96 тыс. 148.

Умерли 4 тыс. 867 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 11 млн. 615 тыс. 779 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 113 тыс. 122 случая.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 189 тыс. 207 человек, из них 30 тыс. 10 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 330 тыс. 111, за сутки зарегистрировано 668 летальных исходов.