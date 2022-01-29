EN
17:29:50 Суббота, 29 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 380 случаев заражения коронавирусом

11:59 | 29.01.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 29 января 2022. PenzaNews. 380 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 69 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 субботы, 29 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 380 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 107 тыс. 496 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 96 тыс. 148.

Умерли 4 тыс. 867 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 11 млн. 615 тыс. 779 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 113 тыс. 122 случая.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 189 тыс. 207 человек, из них 30 тыс. 10 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 330 тыс. 111, за сутки зарегистрировано 668 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом Энергетики «Пензаэнерго» повысили надежность электроснабжения в Земетчино
УФАС возбудило дело в отношении «ТНС энерго Пенза» В Пензе вакцинация детей от коронавируса пока организована в двух поликлиниках
В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама