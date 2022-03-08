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В Пензенской области за сутки подтверждено более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

15:03 | 08.03.2022 | Медицина

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Пенза, 8 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 231 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 983 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 8 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 164 тыс. 988 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 117 тыс. 954.

Умерли 5 тыс. 351 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 81 тыс. 394 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 66 тыс. 576 случаев.

За весь период в стране выздоровели 14 млн. 802 тыс. 351 человек, из них 111 тыс. 756 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 357 тыс. 601, за сутки зарегистрировано 649 летальных исходов.

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