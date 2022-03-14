В Пензенской области за сутки подтвержден 681 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 14 марта 2022. PenzaNews. 681 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 536 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 14 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 171 тыс. 205 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 131 тыс. 257.

Умерли 5 тыс. 444 человека. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 376 тыс. 241 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 41 тыс. 55 случаев.

За весь период в стране выздоровели 15 млн. 585 тыс. 650 человек, из них 105 тыс. 243 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 361 тыс. 344, за сутки зарегистрировано 533 летальных исхода.