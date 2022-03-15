В Пензенской области за сутки подтверждено 649 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 марта 2022. PenzaNews. 649 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 2 тыс. 563 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 15 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 171 тыс. 854 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 133 тыс. 820.

Умерли 5 тыс. 458 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 412 тыс. 919 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 36 тыс. 678 случаев.

За весь период в стране выздоровели 15 млн. 704 тыс. 22 человека, из них 118 тыс. 372 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 361 тыс. 902, за сутки зарегистрировано 558 летальных исходов.