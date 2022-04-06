В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. 241 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 721 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.15 среды, 6 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 180 тыс. 809 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 170 тыс. 932.

Умерли 5 тыс. 630 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 940 тыс. 765 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 14 тыс. 661 случай.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 70 тыс. 642 человека, из них 35 тыс. 306 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 370 тыс. 602, за сутки зарегистрирован 291 летальный исход.