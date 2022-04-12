В Пензенской области за сутки подтвержден 191 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 апреля 2022. PenzaNews. 191 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 332 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 вторника, 12 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 182 тыс. 70 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 174 тыс. 735.

Умерли 5 тыс. 672 человека. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 18 тыс. 825 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 910 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 271 тыс. 128 человек, из них 31 тыс. 271 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 372 тыс. 245, за сутки зарегистрирован 281 летальный исход.