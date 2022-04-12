В перинатальный центр поступило оборудование, позволяющее выявлять аномалии развития плода на ранних сроках Медицина

Пенза, 12 апреля 2022. PenzaNews. Ультразвуковая система Voluson E10 стоимостью почти 20 млн. рублей, которая позволяет в том числе выявлять аномалии развития плода на ранних сроках беременности, поступила в перинатальный центр пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

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«Возможности этой системы просто фантастические. В систему встроены функции, обеспечивающие возможность работы с контрастными веществами, для работы с объемными изображениями 4D, для автоматического распознавания структур низкой эхогенности и многое другое», — прокомментировал акушер-гинеколог областной больницы Игорь Дудкин.

По его словам, новое оборудование позволит своевременно направлять пациентов на дальнейшее обследование, в том числе на инвазивную диагностику — кордоцентез.

«Кордоцентез, как и другие методы пренатальной диагностики, проводят только по строгим показаниям и в случаях, когда другое дородовое исследование провести невозможно. Процедура осуществляется под контролем УЗИ, которое позволяет контролировать продвижение иглы к пупочной вене и дает возможность избежать травматизации самого плода», — цитирует Игоря Дудкина пресс-служба Минздрава Пензенской области.