Космачев оценил состояние материально-технической базы учреждений здравоохранения в Кузнецке Медицина

Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев оценил состояние материально-технической базы расположенных в Кузнецке учреждений здравоохранения в ходе рабочей поездки, состоявшейся в минувшую среду, 13 апреля.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Улучшение условий оказания медицинской помощи в наших больницах — одна из приоритетных задач системы здравоохранения. Это особенно важно с точки зрения сегодняшней ситуации», — отметил он во время своего визита.

Первым объектом, который осмотрел Вячеслав Космачев, стала кузнецкая межрайонная больница, где в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» был выполнен капитальный ремонт инфекционного корпуса.

По словам главного врача больницы Алексея Потапова, благодаря проведенным работам, на которые потрачено более 18 млн. рублей, корпус теперь соответствует современным нормам пребывания в стационаре и оказания специализированной медицинской помощи.

Во время посещения кузнецкого филиала пензенского областного медицинского колледжа Вячеслав Космачев оценил состояние спортзала, реконструкция которого запланирована в рамках госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области».

«Будущие медработники, обучающиеся в нашем колледже, должны быть не только квалифицированными, но и здоровыми. Обновление зала предоставит больше возможностей для занятий спортом, что непосредственно влияет на здоровье», — констатировал он.

В завершение визита Вячеслав Космачев побывал в ГБУЗ «Пензенский дом ребенка», где в 2022 году за счет средств регионального бюджета будет капитально отремонтирована система отопления.

Комментируя итоги рабочей поездки, он поручил ответственным лицам активизировать работу по реализации целевых программ в Кузнецком районе, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.