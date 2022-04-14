В Пензенской области за сутки подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. 169 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 221 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 14 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 182 тыс. 414 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 175 тыс. 350.

Умерли 5 тыс. 687 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 41 тыс. 927 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 348 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 321 тыс. 116 человек, из них 21 тыс. 853 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 372 тыс. 766, за сутки зарегистрировано 254 летальных исхода.