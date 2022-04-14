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Работа пунктов вакцинации в торговых центрах Пензы будет приостановлена с 16 апреля

16:27 | 14.04.2022 | Медицина

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Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. Работа пунктов вакцинации, расположенных в торговых центрах «Атак», «СаниМарт», «Коллаж» и «Терновский куст» в Пензе, будет приостановлена с предстоящей субботы, 16 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Работа пунктов вакцинации в торговых центрах Пензы будет приостановлена с 16 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В тексте подчеркивается, что пройти иммунизацию против новой коронавирусной инфекции по-прежнему можно в поликлиниках.

«График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 19.00, суббота с 8.00 до 12.00, воскресенье — выходной. Для получения прививки при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. На месте нужно будет заполнить письменное информированное согласие и пройти осмотр у врача», — уточняется в сообщении.

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