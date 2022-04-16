В Пензенской области за сутки подтверждено 155 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 16 апреля 2022. PenzaNews. 155 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 179 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.30 субботы, 16 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 182 тыс. 733 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 175 тыс. 747.

Умерли 5 тыс. 704 человека. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 64 тыс. 454 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 95 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 359 тыс. 645 человек, из них 19 тыс. 6 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 373 тыс. 267, за сутки зарегистрировано 240 летальных исходов.