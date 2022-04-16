16:15:59 Суббота, 16 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 155 случаев заражения коронавирусом

13:51 | 16.04.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 16 апреля 2022. PenzaNews. 155 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 179 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.30 субботы, 16 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 155 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 182 тыс. 733 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 175 тыс. 747.

Умерли 5 тыс. 704 человека. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 64 тыс. 454 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 95 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 359 тыс. 645 человек, из них 19 тыс. 6 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 373 тыс. 267, за сутки зарегистрировано 240 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за I квартал 2022 года выявлено 138 нарушений законодательства при реализации нацпроектов Минобороны планирует передать Пензенской области здание военного госпиталя
Число самозанятых в Пензенской области по итогам 2021 года достигло 17 тыс. В Пензенской области за сутки подтверждено 164 случая заражения коронавирусом
В 2021 году резиденты пензенских бизнес-инкубаторов произвели продукцию на 1,8 млрд. рублей Пензенский станкостроительный кластер нацелен на независимость от зарубежных поставок — Мельниченко
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама