21:41:56 Среда, 20 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом

15:30 | 20.04.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. 138 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 187 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 20 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 183 тыс. 309 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 176 тыс. 557.

Умерли 5 тыс. 736 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 101 тыс. 986 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 195 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 423 тыс. 428 человек, из них 16 тыс. 200 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 374 тыс. 171, за сутки зарегистрировано 223 летальных исхода.

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой водитель грузовика сбил лося Житель Пензы перечислил на «безопасный счет» 94 тыс. рублей
Жительница Пензы перечислила мошенникам около 440 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 140 случаев заражения коронавирусом
Пензенские школьники стали участниками всероссийского экологического квиза МТС В Пензенской области за сутки подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама