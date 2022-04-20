В Пензенской области за сутки подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. 138 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 187 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 20 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 183 тыс. 309 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 176 тыс. 557.

Умерли 5 тыс. 736 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 101 тыс. 986 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 195 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 423 тыс. 428 человек, из них 16 тыс. 200 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 374 тыс. 171, за сутки зарегистрировано 223 летальных исхода.